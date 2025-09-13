Haberler

1 Yaşındaki Bebek Minibüsün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

1 Yaşındaki Bebek Minibüsün Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da geri manevra yapan minibüsün çarptığı 1 yaşındaki Neslihan Beyazıt, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü M.A. gözaltına alındı.

BATMAN'da, sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün çarptığı Neslihan Beyazıt (1), hayatını kaybetti.

Kaza, dün sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. M.A.'nın (36) geri manevra yaptığı plakası öğrenilemeyen minibüs, Neslihan Beyazıt'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Neslihan bebek Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Neslihan Beyazıt, kurtarılamadı. Neslihan bebeğin cenazesi, hastane morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Kanirava Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltına alınan M.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sevda Erginci ve Efe Saydut İzmir'de 'mutluluğa evet' dedi

Ünlü çift dünya evine girdi! Gelinlik tercihi çok konuşuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.