1. Uluslararası Yozgat Halk Dansları Şenliği Başladı

Yozgat'ta düzenlenen 1. Uluslararası Yozgat Halk Dansları Şenliği, çeşitli ülkelerden folklor ekiplerinin katılımıyla Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde başladı. Etkinlikte ekipler, müzik ve dans gösterileriyle Yozgat halkını coşturdu.

Yozgat Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Yozgat Halk Dansları Şenliği başladı.

Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Gagavuzya ve Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelen folklor ekipleri, il protokolü ve vatandaşlar ellerinde ülkelerine ait bayraklar ve pankartlarla otogardan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ekiplerin, Cumhuriyet Meydanı'nda ülkelerine özgü sundukları folklor gösterileri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, şenlikte yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve folklor gösterisi için kente gelen ekiplere teşekkür etti.

Özkan, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine de vatandaşları davet etti.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise bu tür kültür sanat faaliyetlerinin Yozgat'a olumlu katkılar sağlayacağını belirterek, önümüzdeki yıllarda etkinliği daha da çeşitlendirerek sürdüreceklerini söyledi.

Arslan, bu faaliyetlerle Türkiye'de ve yurt dışında Yozgat'ı olumlu bir algıyla tanıtmak istediklerini ifade etti.

Etkinlikler, 29 Ekim Çarşamba gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
