1 ton 130 kiloluk kurbanlık dana, 450 bin liraya satışa çıkartıldı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde besici Sinan Zorlu, ' Emir' adını verdiği 1 ton 130 kilo ağırlığındaki kurbanlık danayı 450 bin liradan satışa çıkarttı.

Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde kurbanlık küçük ve büyükbaş yetiştiricisi Sinan Zorlu'nun, Kurban Bayramı'nda satmak için beslediği ve ' Emir' adını verdiği danası 1 ton 130 kiloya ulaştı. Danayı bayram öncesi satışa çıkartan Zorlu, fiyatını da 450 bin lira olarak belirledi. Danaya 9 aydır baktığını belirten Zorlu, "Emir adını verdiğimiz danaya 9 aydır bakıyorum. Çok sağlıklı bir hayvan şimdiden alıcısına hayırlı olsun" dedi. Zorlu, bu yıl Kurban Bayramı'nda büyükbaş fiyatının 150 bin ile 550 bin lira arasında, küçükbaşın ise 40 bin liraya kadar satışa sunulduğunu kaydetti.

