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1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletle seyir halindeki Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın, pusu kurulup pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin şüphelilerden H.M.K. de yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, daha önceden gözaltına alınan A.K.'nin cinayet silahının yerini jandarma ekiplerine gösterdiği öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

? Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletle seyir halindeki Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın, pusu kurulup pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin şüphelilerden H.M.K. de yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, daha önceden gözaltına alınan A.K.'nin cinayet silahının yerini jandarma ekiplerine gösterdiği öğrenildi.

Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ, (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Bayramiç Jandarma Aydın Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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