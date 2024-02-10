1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

? Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, motosikletle seyir halindeki Şakir Aydın ve Tayfun Avcı'nın, pusu kurulup pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin şüphelilerden H.M.K. de yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, daha önceden gözaltına alınan A.K.'nin cinayet silahının yerini jandarma ekiplerine gösterdiği öğrenildi.

Cemhan ŞEN-Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ, (Çanakkale),