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1. Ordu Komutanı Orgeneral Ersay'dan Vali Turan'a ziyaret

1. Ordu Komutanı Orgeneral Ersay'dan Vali Turan'a ziyaret
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1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleştirilen ziyarette, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk de yer aldı.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orgeneral Ersay'a teşekkür etti.

Ziyarete, Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse de eşlik etti.

Kaynak: AA
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