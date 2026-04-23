1 öğretmen 1 öğrencili okulda 23 Nisan kutlaması

KONYA'nın Ilgın ilçesinde 1 öğretmen 1 öğrencili okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, protokol üyeleri ve mahallelilerin katılımıyla kutlandı. Öğretmen Muhammet Bağ ve 3'üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, bayrama özel gösteri yaptı.

Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'ndeki Gökçeyurt Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda eğitim, sadece bir öğretmen ve bir öğrenciyle sürdürülüyor. 2014 yılından önce belde statüsünde olan mahalledeki tek okulda, sadece 3'üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu eğitim görüyor. Mahalledeki ortaokul ve lise öğrencileri de taşımalı eğitimle ilçeye gidiyor. Tek öğrencili okulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, protokol üyeleri ve mahallelilerin katılımıyla kutlandı. Öğretmen Muhammet Bağ ve 3'üncü sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, bayrama özel gösteri yaptı. Programda ayrıca okul dışındaki başka öğrenciler de gösterilerini sundu. Kutlamada Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, Ilgın Kaymakamı Mustafa Maslak, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Emre, Gökçeyurt Mahallesi Muhtarı Mükremin Özdemir ve mahalleliler yer aldı. Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, "Gökçeyurt Mahallemizdeki bu anlamlı tablo, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir" diye konuştu. Mahalle muhtarı Mükremin Özdemir ise "Çocuklarımızın bayram sevincini büyüterek yaşatmak bizim için gurur verici" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
