1 milyon dolarlık piyango ödülünü alan El Salvadorlu göçmen ABD'de gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1 milyon dolarlık piyango ödülünü kazanan El Salvadorlu göçmen, ödülü aldıktan bir hafta sonra ICE tarafından gözaltına alındı. ICE, göçmenin 24 Kasım'da East Boston'da denetimde alındığını ve 2014'te sınır dışı kararı olduğunu açıkladı.
ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1 milyon dolarlık piyango ödülünü kazanan El Salvador uyruklu Ariel Antonio Velasquez-Morales, ödülü almasından bir hafta sonra ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındı.
ICE'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Boston kentindeki ICE görevlilerinin Velasquez-Morales'i 24 Kasım'da East Boston mahallesinde düzenlenen göçmenlik denetimi operasyonları sırasında gözaltına aldığı kaydedildi.
Paylaşımda, Velasquez-Morales'in 15 Mayıs 2013'te ABD'ye yasa dışı yollarla girdiği ve 24 Nisan 2014'te bir göçmenlik hakiminin hakkında sınır dışı edilmesi kararı verdiği aktarıldı.
Velasquez-Morales'in Massachusetts Eyalet Piyangosu genel merkezinde ödül çekini alırken çekilmiş bir fotoğrafının da eklendiği açıklamada, "Amerikan vatandaşlarına ayrılan haklar ve ayrıcalıklar, yasa dışı göçmenlere değil, Amerikan vatandaşlarınadır." ifadeleri kullanıldı.