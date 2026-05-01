Kamyon Geri Vites Takmış Gibi Uçup Geldi

'GERİ VİTESE TAKMIŞ GİBİYDİ'

Kazada ölen işçilerle birlikte çalışan ASKİ personeli, "Çalışıyorduk, o araba yukarıdaydı. Bunları arkadaşlar durdurmuşlar. Kamyon çıkamayınca arkasına taş koymuşlar. 'Sakın çıkmayın, arkadaşlar çalışıyor geride' demişler. Onlar da dinlememiş, taşları almışlar. Bizim arkadaşlar çalışmaya başlayınca ben de buradan gördüm. Kamyon sanki geri vitese takmış, uçup geliyor. Arkadaşları, bütün arabaları toparladı, buraya kadar getirdi. Çok üzgünüz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı