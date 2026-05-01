1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya: "Kadınlar AKP'nin Kara Düzenine İlk Sandıkta 'Yok' Diyecek"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 1 Mayıs korteji öncesinde Kültürpark Lozan Kapısı girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaya, Türkiye'de kadınların sistematik biçimde çalışma hayatının dışına itildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bugün 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı ama 1 Mayıs'ta Türkiye'de işsizlik tarihin rekor seviyelerinde. TÜİK verilerine göre iktidarın başarı masalları yine yerle bir. Kadınların sistematik biçimde çalışma hayatının dışına itildiği istihdamda erkeklerin yüzde 66, kadınların sadece yüzde 31; iş gücüne katılımda erkekler yüzde 70, kadınlar yüzde 35. Genç kadın işsizliği ise sadece ve sadece yüzde 20. Bunlar sadece bir istatistik değil. Bunlar Türkiye'de kadın eşitsizliğinin düpedüz aynaya yansıması, gerçeğe yansımasıdır. Yıllardır AKP'nin kara düzeni; kadınları istihdamdan koparan, bakım yükünü kreş açmayarak, çocukların bakım yükünü paylaşmayarak, güvenceli işi yaygınlaştırmayan 'Kadının yeri evidir' anlayışını besleyen bu iktidarın maalesef anlayışının sonucudur. Kadının emeğini yok sayan, yoksulluğa mahküm eden iktidarın bu kara düzenini biz kabul etmiyoruz."

AKP iktidarının kara düzeninde her gün en az bir kadın katlediliyor. Kadınlar güvencesiz çalışmaya mahküm bırakılıyor. Bugün İzmir'deyiz. İzmir'de Temel Conta'nın kadın işçileri tam 508 gündür grev yapıyorlar. Bu kadınlar bir gün gece yarısı çocuklarının yanında sadece düdük çalarak protesto haklarını, itiraz haklarını kullandıkları için gözaltına alındılar. Kadın emeğinin, yaşamının yok sayıldığı hayatının, emeğinin ucuzlaştığı bu kara düzende biz nasıl yaşayacağız? Türkiye'de hayat nasıl devam edecek? Ama gelecek ilk genel seçimlerde, gelecek ilk sandıkta kadınlar AKP'nin bu kara düzenine 'Yok' diyecek. Onları tarihin karanlık sayfalarına gönderecek ve tekrar 1 Mayısları emeklerinin karşılığını alarak kutlayacaklar."

Kaynak: ANKA