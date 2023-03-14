Sadece 1 gün evli kaldılar! Boşanma duruşması çıkışı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı

Ankara'da bir süre önce evlenen Zeynep A. ve Onur A., 1 gün aynı evde yaşadıktan sonra ayrılıp, boşanma kararı aldı. Ankara Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının 2'nci duruşmasının ardından iki taraf arasında tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Adliye önündeki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Onur A., eşi Zeynep A.'nın annesi S.Y.'yi yumrukla darbederken, babası Yılmaz A. da babaanne Zeynep Y.'nin üzerine otomobil sürdü. Zeynep A.'nın kardeşi Yiğit Y. ise Yılmaz A.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yılmaz A. ve S.Y., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yiğit Y. ile kavgaya karışan diğer kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.