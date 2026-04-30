Haberler

026 Küresel Ticaret ve Yatırımı Teşviki Zirvesi 18 Mayıs'ta Çin'in Başkenti Beijing'de Düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, 2026 Küresel Ticaret ve Yatırımı Teşviki Zirvesi'nin 18 Mayıs'ta Beijing'de düzenleneceğini duyurdu.

Konsey sözcüsü Wang Guannan çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, zirvede kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesi amacıyla 15. Beş Yıllık Plan'da (2026-2030) ortaya konulan son gerekliliklerin ve küresel ekonomideki yeni eğilimlerin ve gündem maddelerinin ele alınacağını söyledi.

Sözcü, yapay zeka dalgası ve bunun ticaret ve yatırımdaki yenilikçi gelişimi teşvik etmedeki rolünün yanı sıra hizmet ve imalat sektörleri arasındaki derinlemesine entegrasyonun desteklenmesi konularının da zirvede gündeme geleceğini belirtti.

Zirvede açıklanacak Beijing İnisiyatifi ile, küresel iş topluluğuna dünyada ekonomik büyümenin yeni motorlarını ortaklaşa teşvik etme ve daha dayanıklı, sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan bir kalkınma ortamı yaratma çağrısı da yapılacak.

2022 yılından bu yana her yıl düzenlenen Küresel Ticaret ve Yatırımı Teşviki Zirvesi, yurtiçi ve yurtdışındaki işletmelere iletişimi güçlendirme, işbirliğini derinleştirme ve ortak kalkınma arayışında bulunma fırsatı sunan önemli bir platform haline gelmiş durumda.

Kaynak: Xinhua
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile konuğunun masasındaki konu başlıkları
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Bildiğiniz tüm kiracı mağduriyetlerini unutun
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'a uğurlama programı! Tek tek helallik istedi

O artık Emniyet'in bir numarası! Veda ederken tek tek helallik istedi
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular