026 Küresel Ticaret ve Yatırımı Teşviki Zirvesi 18 Mayıs'ta Çin'in Başkenti Beijing'de Düzenlenecek

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi, 2026 Küresel Ticaret ve Yatırımı Teşviki Zirvesi'nin 18 Mayıs'ta Beijing'de düzenleneceğini duyurdu.

Konsey sözcüsü Wang Guannan çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, zirvede kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesi amacıyla 15. Beş Yıllık Plan'da (2026-2030) ortaya konulan son gerekliliklerin ve küresel ekonomideki yeni eğilimlerin ve gündem maddelerinin ele alınacağını söyledi.

Sözcü, yapay zeka dalgası ve bunun ticaret ve yatırımdaki yenilikçi gelişimi teşvik etmedeki rolünün yanı sıra hizmet ve imalat sektörleri arasındaki derinlemesine entegrasyonun desteklenmesi konularının da zirvede gündeme geleceğini belirtti.

Zirvede açıklanacak Beijing İnisiyatifi ile, küresel iş topluluğuna dünyada ekonomik büyümenin yeni motorlarını ortaklaşa teşvik etme ve daha dayanıklı, sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayan bir kalkınma ortamı yaratma çağrısı da yapılacak.

2022 yılından bu yana her yıl düzenlenen Küresel Ticaret ve Yatırımı Teşviki Zirvesi, yurtiçi ve yurtdışındaki işletmelere iletişimi güçlendirme, işbirliğini derinleştirme ve ortak kalkınma arayışında bulunma fırsatı sunan önemli bir platform haline gelmiş durumda.

