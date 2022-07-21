Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçakladığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eşi tarafından bıçakladığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti. Değirmendere Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta ikamet eden Birgül G. ile eşi Yakup G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu Yakup G. eşini bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yakup G. ise olayın ardından polise teslim oldu. AA / Fahri Haner - Güncel Güncel Haberler

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