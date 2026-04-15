Eskişehir'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Emek Mahallesi Uluselvi Sokak'ta husumetli kişiler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Olayda C.İ. (41) sırt kısmından silahla vurularak yaralandı. Kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden yaralı tedavi altına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olay yerinden araçla kaçtığı belirlenen şüpheli Y.İ. (25), S.A. (20) ve S.A. (20) yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.