Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile yaptırım meselesi dahil birçok konuda çalıştıklarını söyledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile "çok iyi görüşme" yaptıklarını belirterek, yaptırımlar dahil birçok konu üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile Beyaz Saray'da basına kapalı düzenlenen görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda bir uzlaşıya varılıp varılmadığı sorusu üzerine Trump, "Evet vardık, üzerinde çalıştık ve çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

Yaptırımlar dahil birçok konu üzerinde çalıştıklarını aktaran Trump, görüşmenin "çok iyi geçtiğini" ve Petro'nun da "müthiş" olduğunu ifade etti.

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile Beyaz Saray'da 2 saat süren ve basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Trump, daha önce Kolombiya'ya "kokain üretip ABD'ye gönderiyor" şeklinde suçlamalar yöneltmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
