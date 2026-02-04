Haberler

Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerini temin eden 47 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da siber suçlarla mücadele ekiplerince, çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin eden ve dijital ortamda depolayan şüphelilere yönelik yürütülen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çevrimiçi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini satın alan ve dijital ortamda saklayan kişileri tespit etti. Yapılan teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilere ait materyallerde suça konu içeriklerin bulunduğu belirlendi. İncelemeleri tamamlanan 47 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
