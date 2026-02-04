Haberler

Avcılar'da tekstil deposunda yangın

AVCILAR'da tek katlı tekstil deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda zarar meydana geldi.

Firuzköy Mahallesi Bağlariçi Caddesi'ndeki tek katlı tekstil deposunda saat 00.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deponun iç kısımlarında başlayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman alt katlara dolarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Çevre ilçelerden ekiplerin de desteğiyle yangın, kapalı alandaki dumanın tahliyesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

