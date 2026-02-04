Haberler

İzmit'te 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Güncelleme:
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada çıktı. Binadan yükselen alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ardından binadaki tuğlaları kırarak içeri giren itfaiye ekipleri içeride kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etti. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu arada yanan binanın bitişiğindeki 3 katlı apartmanda oturanlar, binayı saran yoğun duman nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Apartmana dolan duman ise itfaiyenin müdahalesiyle tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
