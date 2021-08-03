Güncel döviz kuru! Merkez bankası döviz kuru! Güncel altın, dolar kurları! Euro ne kadar? Dolar ne kadar?
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Güncel döviz kuru! Merkez bankası döviz kuru! Güncel altın, dolar kurları! Euro ne kadar? Dolar ne kadar?

Güncel döviz kuru! Merkez bankası döviz kuru! Güncel altın, dolar kurları! Euro ne kadar? Dolar ne kadar?
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Merkez bankası dolar kuru! 500 euro kaç TL? Dolar TL! Dolar kuru! Dolar ne kadar? 600 euro kaç TL? EURO neden düşüyor? EURO TL kuru! Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,3475 bazında ilerleyen dolar bugün 8,3475 . Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? Altın ne kadar? Altın döviz kuru!

3 Ağustos Salı döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar ne kadar? Bugün dolar ne kadar? 3 Ağustos Salı dolar, euro ne kadar? Altın ne kadar? Güncel döviz kuru!

GÜNCEL DÖVİZ KURU

Güncel döviz kuru! Merkez bankası döviz kuru! Güncel altın, dolar kurları! Euro ne kadar? Dolar ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 778,7

Satış: 798,2

Yarım Altın:

Alış: 1.557,2

Satış: 1.596,1

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,3475 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,5575 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

3 Ağustos Salı yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,3500 TL

Dolar alış fiyatı : 8,3450 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 9,8950 lira seviyesinde kapattı.

3 Ağustos Salı günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 9,9000 TL

Euro alış fiyatı : 9,8900 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,6450 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,5870

şeklinde belirlendi.

SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI...

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