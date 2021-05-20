Güncel dolar kuru! Dolar ve euro kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL oldu? 20 Mayıs Perşembe dolar, EURO!

Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,3550 bazında ilerleyen dolar bugün 8,3550 ilerlemekte. bugün dolar ne kadar?

20 Mayıs Perşembe 2021,döviz kurları, dolar ve euro TL kuru. Dolar kaç TL? Gündeme göre bir artan bir azalan dolar ve euro anlık kur bilgisi haberimizde. Geçtiğimiz gün 8,3550 bazında ilerleyen dolar bugün 8,3550 ilerlemekte. bugün dolar ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

Dolar dün Türkiye piyasalarında kapanışa yakın 8,3550 seviyesindeydi ve günü aynı şekilde 8,3550 Türk Lirası'ndan kapatmış oldu.

20 Mayıs Perşembe yani bugün ise dolar kurunda alış ve satış fiyatı:

Dolar satış fiyatı :8,3600 TL

Dolar alış fiyatı : 8,3600 TL

EURO NE KADAR OLDU?

Euro'da da hareketlilik sürüyor. Ekonomiyi yakından takip edenler ve yatırımcılar için belirleyici olan EURO dün 10,1750 lira seviyesinde kapattı.

20 Mayıs Perşembe günü ise EURO satış fiyatı ile alış fiyatı şöyle:

Euro satış fiyatı : 10,1800 TL

Euro alış fiyatı : 10,1700 TL

STERLİN NE KADAR OLDU?

İngiliz sterlini güne 11,8923 lira satış fiyatı ile başladı. Alış fiyatı ise 11,8329

şeklinde belirlendi.

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