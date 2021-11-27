Günay Musayeva'den eski eşi Tolga Karel'e şok sözler!

Sedat Biga adlı kuaförden çıkan Musayeva, saçlarına fön çektirdiğini söyledi. Ünlü model, "Herkes spor sonrası bakıma giriyor. Ben spor öncesi fön çektirmeye geldim." dedi.

"NAFAKAYI GEÇTİM ÇOCUĞUNU BİLE ARAMIYOR"

Haber cilerin "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda." cevabını verdi.

Tolga Karel ile Günay Musayeva, 2011 yılında evlenmişti. Çift, 2017 yılında resmen boşanmıştı. Çiftin oğulları Cihangir Can'ın velayeti, anneye verilmişti.