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Gün ağardığında yanan konağın harabeye dönen hali ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Gün ağardığında yanan konağın harabeye dönen hali ortaya çıktı Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılıyordu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gece geç saatte çıkan yangında alevlerin sardığı...

- Gün ağardığında yanan konağın harabeye dönen hali ortaya çıktı

Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılıyordu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gece geç saatte çıkan yangında alevlerin sardığı 2 katlı tarihi ahşap konak kullanılamaz hale gelirken, gün ağardığında ise konağın harabeye dönen hali görenlerin içini sızlattı.

Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz aylarda Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılmaya başlandı. Konakta gece geç saatlerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda konağı sardı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına çok sayıda itfaiye aracı ile müdahale etti. Konakta çıkan ve alevlerin metrelerce uzaktan göründüğü yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yanındaki evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatin sonunda kontrol altına alındı.

Gün ağardığında ise konağın harabeye dönen hali görenlerin için sızlattı. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangından dolayı konağın iki duvarının da yıkıldığı gözlendi. İtfaiye ve polis tarafından başlatılan incelemeler sürerken, yangının neden çıktığının inceleme sonucunda belli olacağı ifade edildi.

Gün ağardığında yanan konağın harabeye dönen hali ortaya çıktı

Gün ağardığında yanan konağın harabeye dönen hali ortaya çıktı

Gün ağardığında yanan konağın harabeye dönen hali ortaya çıktı

Gün ağardığında yanan konağın harabeye dönen hali ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - Son Dakika Haberleri
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