Gümüşlük Festivalinde piyanolu günler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devam eden 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, 1 Ağustos Perşembe akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gururu haline gelen genç piyanist Eser Öktem'i; bir sonraki gün, 2 Ağustos Cuma akşamı ise Alman piyano virtüözü Konstanze Eickhorst'u konuk edecek.

Kıbrıslı Türk piyanist Eser Öktem Dibeklihan'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra, Türkiye, İngiltere, Rusya, Fransa ve Kıbrıs Rum Yönetimi gibi farklı ülkelerde seçkin şefler ve orkestralarla konserler veren Öktem, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyünün sahnesinde, Johann Sebastian Bach/F. Busoni'nin, "Chorale Prelude "Nun komm der Heiden Heiland" BWV 659"; Frederic Chopin'in, "Scherzo No.2 in B flat Minor, Op.31"; Claude Debussy'nin, "Nocturne L.89" ve Franz Liszt'in, "Piano Sonata in B Minor S.178" başlıklı eserlerini seslendirecek.

Alman piyanist Konstanze Eickhorst, Zefirya'da

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivalinde bir sonraki gün, 2 Ağustos Cuma akşamı, Alman piyanist Konstanze Eickhorst, Zefirya Kültür ve Sanat Merkezinde saat 20.30'da izleyici karşısına çıkacak. "Clara Haskil" ve "Geza Anda" uluslararası yarışmalarında birincilik ödülleri kazanan Eickhorst, Christoph Eschenbach, Andrew Davis, Peter Schneider, Manfred Honeck ve Ingo Metzmacher gibi şeflerle çalıştı. Oda müziği tutkusu erken yaşlarda ortaya çıkan Eickhorst, aynı zamanda Linos Ensemble'ın da bir üyesi. Sanatçının solist ve oda müzisyeni olarak pek çok CD kaydı bulunmakta olup uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Konstanze Eickhorst, festival sahnesinde Johann Sebastian Bach'ın, "Chromatic Fantasy and Fugue in D minor"; Clara Schumann'ın; "Soirées Musicales Op. 6"; Felix Mendelssohn Bartholdy'nin, "Variations Sérieuses D minor"; Clara Schumann'ın, "Variations Op. 20" ve Johannes Brahms'ın, "Sonate C-Major Op. 1 (-Allegro, -Andante, -Scherzo. Allegro Molto E Con Fuoco - Più Mosso ve Finale. Allegro Con Fuoco" adlı eserleriyle izleyici karşısında olacak.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler

Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, Toprak Ev Konserleri, Gümüşlük Sahili Konserleri ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü konserleri saat 20.30; Antik Taş Ocağı, 'Taşta' konserlerinin başlama saati 21.15'tir. Biletler, etkinlik olmayan günlerde 10.00-18.00 arasında Festival Merkezinden, etkinlik günlerinde saat 19.30'dan itibaren etkinlik mekânındaki gişeden temin edilebilir. Ayrıca biletler, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren Biletix'ten temin edilebilecek.

Kaynak: Bültenler