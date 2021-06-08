Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek'ten Rektör Türkmen'e ziyaret

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Zeybek'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Nazır ve Genel Sekreter Doç. Dr. Fatih Yalçın da eşlik etti. Rektör Türkmen'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan konuklar, misafirperverliği için kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Bölge üniversiteleri ile etkin ve sürekli işbirliği içerisinde olacaklarını ifade eden Rektör Türkmen ise; ziyaretten duyduğu memnuniyetini aktararak Rektör Zeybek ve ekibine teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı