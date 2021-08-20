Gümüşhane Üniversitesi'nde "Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Tezli Yüksek Lisans Programı" açılacak
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Gümüşhane Üniversitesi'nde "Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Tezli Yüksek Lisans Programı" açılacak

Gümüşhane Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Tezli Yüksek Lisans Programı' açılacak
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane Üniversitesinde "Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Tezli Yüksek Lisans Programı" açılacağı bildirildi.

Gümüşhane Üniversitesinde "Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Tezli Yüksek Lisans Programı" açılacağı bildirildi.

Gümüşhane Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde eğitim hayatına başlayacak programa öğrenci alımı için önümüzdeki günlerde ilana çıkılması planlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, yapay zeka kavramının 1980'li yıllardan bu yana hayatımızda olmasına rağmen her geçen gün artan veri sayesinde günümüzde tüm teknolojiler ile özdeşleşmiş bir kavram haline dönüştüğünü belirtti.

Bu anlamda yapay zekanın öneminin daha da arttığına dikkati çeken Zeybek, şunları kaydetti:

"Önemli bir eksikliği kapatması öngörülen programa, yazılım geliştirme ve yapay zeka alanında kendini geliştirmek isteyen lisans mezunlarını kabul edilecektir. Programın eğitim kadrosunda 2 profesör, 2 doçent, 5 doktor öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 11 akademisyen bulunmaktadır. Gümüşhane Üniversitesi olarak yapay zeka alanındaki teknolojik gelişmelere dahil olmak amacıyla öncelikli olarak üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Yazılım Mühendisliği Bölümüne ilk öğrencilerimizi alarak işe başladık. Devamında ise üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde de Türkiye'de bir ilk olan Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler Tezli Yüksek Lisans Programı'nı açıyoruz. Yazılım Mühendisliği Bölümü'nün de bu yıl ilk öğrencilerini alacak olması durumunu, yüksek lisans programını ve yapılacak bilimsel çalışmaları güçlendireceği şekilde yorumluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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