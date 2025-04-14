Gümüşhane okullar tatil mi? SON DAKİKA 15 Nisan Salı Gümüşhane'de okul yok mu (Gümüşhane Valiliği Açıklaması)?

Birçok ilde etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde 15 NisanSalı günü için okullarda tatil mi araştırıldı. Peki, Gümüşhane okullar tatil mi? 15 Nisan Salı Gümüşhane'de okul yok mu (Gümüşhane Valiliği Açıklaması)?

METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, bu akşam saatlerinde etkisini artırarak yarın (Salı) gece saatlerine kadar Gümüşhane il geneli ile Van ve Bitlis'in güney, Siirt ve Gümüşhane'ın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülecek kar yağışlarının, bu akşam ile yarın (Salı) akşam saatleri arasında Gümüşhane ve Gümüşhane il geneli ile Gümüşhane doğu ve Kars'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-20, yer yer 20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava şartlarının olduğu Gümüşhane'de okulların tatil edilip edilmeyeceği için Gümüşhane Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Henüz konu ile ilgili olarak resmi açıklama yapılmadı.

GÜMÜŞHANE HAVA DURUMU.