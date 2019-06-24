GÜMÜŞHANE Nadir görülen 'Sakallı Akbaba' kameralara yakalandı

Nadir görülen 'Sakallı Akbaba' kameralara yakalandı

Gümüşhane'de 2 yıldır takibe alınan, Türkiye'de doğa çöpçüsü olarak da adlandırılan 'Sakallı Akbaba' türü, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de yaşadığı bilinen, ancak görüntülenmesi zor olan yabani hayvanları kayıt altına almaya devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslenip doğa çöpçüsü olarak da adlandırılan 'Sakallı Akbaba' da yürütülen çalışmalar kapsamında Gümüşhane'de kırsal alanda, kameralara yakalandı.

'2 YILDIR BU TÜRÜ TAKİP EDİYORDUK'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, 'Sakallı Akbaba'nın Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünden en zor görüleni olduğunu söyledi. Aydın, Sakallı akbabanın beslenme şekliyle en dikkat çekici akbabalar arasında yer alıyor. Şube Müdürlüğü olarak yaklaşık 2 yıldır bu türü takip ediyoruz ve şükür yavrusu ile birlikte görüntülemeyi başardık. Bu da bizler için sevindirici oldu dedi.

SAKALLI AKBABA

Ürkekliğiyle bilinen sakallı akbabalar, nadir göründükleri için görüntülenmesi de zor oluyor. Yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralara, sarp kaya kovuklarına, yerleşim yerlerinden uzak ve yüksek dağ ile kayalık vadilerde yapan sakallı akbabalar, kurt, boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutuyor. Büyük kemikleri pençeleriyle alıp havalanarak, yüksekteki kayaların üzerine bırakıp parçaladıktan sonra yiyen sakallı akbabalar, böylece doğaya da büyük katkı sağlıyor. Doğayı adeta çöpçü gibi leş ve kemiklerden temizleyen, asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebilen sakallı akbabalar, canlı hayvanlara ise çok nadir saldırmalarıyla biliniyor.

Kaynak: DHA