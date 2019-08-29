Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Erdoğdu'nun köy ziyaretleri

29.08.2019 12:40

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, Yeşilyurt, Boyluca, Gülaçar ve Demirkaynak köylerinde incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi tarafından köylerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Erdoğdu, yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili muhtarlardan bilgi aldı.

Muhtarların köyleriyle ilgili taleplerini imkanlar dahilinde çözmek için çalıştıklarını ifade eden Erdoğdu, "İl Özel İdaremiz bütçe imkanlarıyla iş sezonu boyunca köylerimizde yoğun çalışma yürütüyor. Bizler de İl Genel Meclis üyelerimizle İl Özel İdaremiz tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceliyoruz. Köylerimizin eksikliklerini muhtarla istişare ederek giderilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Erdoğdu, iş programı çerçevesinde köylerin acil ihtiyaçlarını asgariye indirmek için çalışacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün Yeşilyurt, Boyluca, Demirkaynak ve Gülaçar köylerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızla köylerde yapılacak yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. İl Özel İdaremize bağlı ekiplerimiz Demirkaynak ile Boyluca köylerinde yol standartlarının iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Yürütülen bu çalışma ile köylerde yaşayan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ulaşımlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu yatırımların köylerimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Valimiz Kamuran Taşbilek olmak üzere milletvekillerimiz Sayın Hacı Osman Akgül ve Sayın Cihan Pektaş'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Ekrem Akdoğan'a, İl Özel İdaremizin çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA