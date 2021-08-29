Gümüşhane'deki trafik kazalarında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Gümüşhane'de meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ali Aktaş'ın (40) kullandığı 41 AFY 578 plakalı otomobil, Şiran ilçesi çıkışında takla atarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Saniye (38), Ömer Aziz (10), Onur Elyasa (7) ve Fatmanur Aktaş (2) yaralandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Aktaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil duvara çarptı
Kürtün ilçesinde Hüseyin Gügercin'in (82) kullandığı otomobil, Demirciler köyünde yol kenarındaki duvara çarptı.
Kazada hafif yaralanan Zekiye Gügercin (79), Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara