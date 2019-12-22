Gümüşhane'deki kazada ağır yaralanan pazarlamacı öldü
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Gümüşhane'deki kazada ağır yaralanan pazarlamacı öldü

Gümüşhane'de 6 gün önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan pazarlamacı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

22.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:10
Gümüşhane'deki kazada ağır yaralanan pazarlamacı öldü

'de 6 gün önce otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan pazarlamacı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kent merkezinde bir markete ürün pazarladıktan sonra yolun karşısına geçtiği sırada otomobilinin çarpması sonucu ağır yaralanan Mustafa , kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Karaer Mahallesi İnönü Caddesi'nde 16 Aralık'ta, R.C'nin kullandığı 29 AD 952 plaka otomobil, marketten çıkan pazarlamacı Şeremet'e çarpmıştı. Ağır yaralanan Şeremet, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA
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