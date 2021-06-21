Gümüşhane'deki kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor
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Gümüşhane'deki kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Gümüşhane'deki kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 14 gün önce "Yaylaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral'i arama çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 14 gün önce "Yaylaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral'i arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda şuana kadar Meral'e ait hiçbir ize rastlanmadı.

İlçeye bağlı Üçtaş köyünün İmat Kıran Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Hacı Burhan Meral, 7 Haziran günü sabah saatlerinde evinde kahvaltısını yaptıktan sonra "Yaylaya gidiyorum" diyerek evden ayrılmış, akşama kadar geri dönmeyip kendisinden haber alınamayınca yakınları tarafından ekiplere bilgi verilmişti.

Dron ve kadavra köpeği yardımıyla dağlık, sarp, ağaç ve çalılık arazide yaylalar, ormanlık alanlar didik didik edilirken dere yatakları ve menfezlerde de arama çalışması yapılıyor.

Hem İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hem Jandarma ekipleri hem de köylülerin arama çalışmalarından henüz sonuç alınamazken ekipler gelen ihbarlara göre de çalışmalara yön veriyor.

Bugüne kadar bulunamayan ve en ufak bir izine rastlanılamayan Meral'i görenlerin 0 456 213 01 22 numaralı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 156 Jandarma ihbar hattına bilgi vermeleri istendi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'deki kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor
Gümüşhane'deki kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor
Gümüşhane'deki kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor
Gümüşhane'deki kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor
Gümüşhane'deki kayıp şahsı arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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