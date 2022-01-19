Gümüşhane'de yaylada yiyecek bulamayan köpeklerin imdadına jandarma koştu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde jandarma ekipleri, kardan dolayı yaylada mahsur kalan sokak köpeklerini besledi.

İlçeye bağlı Damlı köyünün muhtarı Muhammet Gültepe, izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde Erikbeli Yaylası Sazalan bölgesinde sokak köpeklerinin mahsur kaldığı fark etti.

Durumu Kürtün Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'a bildiren Gültepe, yardım istedi.

Bunun üzerine Kaymakam Çakal, Karayolları ekiplerini bölgeye yönlendirerek köpeklerin bulunduğu alana giden yolun açılmasını sağladı.

Ulaşım sorununun çözülmesinin ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, karda yiyecek bulmakta zorlanan köpekleri mamayla besledi.

Kürtün Kaymakamlığının sosyal medya hesabından ise,"Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir. Yazın yaylaya çıkarken bakmak için aldıkları köpekleri, kışın yayladan giderken sokağa atmamaları vatandaşlarımızdan ricamızdır. Ulaşamadığımız bazı canlar maalesef kötü hava koşulları sebebiyle donarak veya açlıktan telef olmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Yine mevcut hava koşulları sebebiyle açlık ve susuzluk yaşayan sokak hayvanları için kapı önlerine bir kap yemek ve su bırakmanız onların hayata tutunmasını sağlayacaktır." paylaşımında bulunuldu.