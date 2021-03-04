Gümüşhane'de uyuşturucu zanlısı cami avlusunda yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gümüşhane'de uyuşturucu zanlısı cami avlusunda yakalandı

04.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:28
Gümüşhane'de uyuşturucu zanlısı cami avlusunda yakalandı

Gümüşhane'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 gram skunk, 31 kök kenevir ile 21 adet kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Gümüşhane'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 gram skunk, 31 kök kenevir ile 21 adet kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Trabzon'dan uyuşturucu madde getireceği belirlenen F.M.A.'yı takibe aldı.

Takibe aldıkları F.M.A'nın aracını merkeze bağlı Gözeler yaylasında durdurmak isteyen ekiplerden kaçan F.M.A'nın aracı Süleymaniye Mahallesi'ndeki caminin önünde terk edilmiş halde bulundu.

Ekiplerin bölgede yaptıkları aramada F.M.A.'yı cami avlusunda yakalandı.

Ekipler uyuşturucu madde arama köpeği "Altın" ile şüphe üzerine cami avlusunda yaptıkları aramada ise ağaç üzerinde poşet içerisinde 15 gram skunk maddesi ele geçirdi.

F.M.A'nın ikametinde de arama yapan ekipler, burada da buldukları 31 kök kenevir, 21 kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneğine el koydu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.M.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen F.M.A.'ya 7 bin 399 lira idari para cezası keserek kullandığı aracı da trafikten men ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Eda Ece Cansu Dere Kenan Doğulu Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhane'de uyuşturucu zanlısı cami avlusunda yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 16:40:29. #1.14#
title