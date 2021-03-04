Gümüşhane'de uyuşturucu zanlısı cami avlusunda yakalandı

Gümüşhane'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 gram skunk, 31 kök kenevir ile 21 adet kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Gümüşhane'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 gram skunk, 31 kök kenevir ile 21 adet kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Trabzon'dan uyuşturucu madde getireceği belirlenen F.M.A.'yı takibe aldı.

Takibe aldıkları F.M.A'nın aracını merkeze bağlı Gözeler yaylasında durdurmak isteyen ekiplerden kaçan F.M.A'nın aracı Süleymaniye Mahallesi'ndeki caminin önünde terk edilmiş halde bulundu.

Ekiplerin bölgede yaptıkları aramada F.M.A.'yı cami avlusunda yakalandı.

Ekipler uyuşturucu madde arama köpeği "Altın" ile şüphe üzerine cami avlusunda yaptıkları aramada ise ağaç üzerinde poşet içerisinde 15 gram skunk maddesi ele geçirdi.

F.M.A'nın ikametinde de arama yapan ekipler, burada da buldukları 31 kök kenevir, 21 kenevir tohumu ve kenevir yetiştirme düzeneğine el koydu.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.M.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerinin alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen F.M.A.'ya 7 bin 399 lira idari para cezası keserek kullandığı aracı da trafikten men ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara