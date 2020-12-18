Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
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Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

18.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:40
Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdüren Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Y.E.M. ve U.İ.Y'yi satışa hazır paketlenmiş bir miktar esrarla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Gümüşhane Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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