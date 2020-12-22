Gümüşhane'de taş ocağındaki patlatma sırasında bir işçi öldü, bir işçi yaralandı

Gümüşhane'de bir taş ocağında malzeme temin etmek amacıyla gerçekleştirilen patlamada bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Gümüşhane'de bir taş ocağında malzeme temin etmek amacıyla gerçekleştirilen patlamada bir işçi öldü, bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tamzı ile Nazlıçayır köyleri arasında bulunan Kırcova bölgesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasının taş ocağında patlatma yapıldığı sırada bazı taş parçaları bölgeye sıçradı.

Bu sırada bölgede bulunan işçilerden Osman Zeki Çam (40) ile Eyüp Şaş taşların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden iki çocuk babası Çam, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı hafif sıyrıklarla atlatan Şaş'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara