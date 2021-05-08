Gümüşhane'de semt pazarı Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
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Gümüşhane'de semt pazarı Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Gümüşhane'de semt pazarı Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde semt pazarı kuruldu.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde semt pazarı kuruldu.

Az sayıda pazarcının tezgah açtığı pazar alanına vatandaşlar HES kodu sorgulamasının ardından alındı.

Zabıta ekipleri de pazar yerlerinde maske ve sosyal mesafe tedbirlerini denetledi.

Vali Kamuran Taşbilek, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Celal Taşçi ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek ile semt pazarında denetimlerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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