Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden N.A'nın kullandığı 29 AN 554 plakalı otomobil, Tekke köyü merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cevat Kılıç'a (81) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Kılıç, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Yeniyol köyünde ikamet eden Kılıç'ın, marketten alışveriş yapmak için Tekke köyüne geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara