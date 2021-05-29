Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya öldü
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Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden N.A'nın kullandığı 29 AN 554 plakalı otomobil, Tekke köyü merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cevat Kılıç'a (81) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Kılıç, kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Yeniyol köyünde ikamet eden Kılıç'ın, marketten alışveriş yapmak için Tekke köyüne geldiği öğrenildi.

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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