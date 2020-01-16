Gümüşhane'de otomobil devrildi: 2 yaralı
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Gümüşhane'de otomobil devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

16.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:54
Gümüşhane'de otomobil devrildi: 2 yaralı

'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

'nin (23) kullandığı 28 TS 570 plakalı otomobil, ilçesinin Günyüzü köyü yakınlarında devrildi.

Yol kenarındaki trafoya çarparak duran aracın sürücüsü Köse ile yanındaki Erkan Kumaş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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