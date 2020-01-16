Gümüşhane'de otomobil devrildi: 2 yaralı
Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Caner Köse'nin (23) kullandığı 28 TS 570 plakalı otomobil, Kürtün ilçesinin Günyüzü köyü yakınlarında devrildi.
Yol kenarındaki trafoya çarparak duran aracın sürücüsü Köse ile yanındaki Erkan Kumaş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.