Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli kamu personeli bugün idari izinli sayılacak

Gümüşhane'de hava şartları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli personel idari izinli sayılacak.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı değerlendirmeler sonucu kentte kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don olaylarının ulaşımı olumsuz etkileyeceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Değerlendirmeler sonucu herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan verilmemesi amacıyla tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personeller yarın idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara