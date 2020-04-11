Gümüşhane'de mantar sezonu başladı
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Mustafa Akbulut, Gümüşhane, Güncel

Gümüşhane'de mantar sezonu başladı

- Gümüşhane'de mantar sezonu başladı Mantar toplarken kökünden koparmayıp sapını bıçakla kesin Gümüşhane'de bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor.

11.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:46
Gümüşhane'de mantar sezonu başladı

- Gümüşhane'de mantar sezonu başladı

Mantar toplarken kökünden koparmayıp sapını bıçakla kesin

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor. Uzmanlar bilinmeyen mantarların toplanmamasını, mantarların da sapından kesilerek toplanmasını istedi.

Gümüşhane'de doğada damar veya evlek diye tabir edilen bölgelerde bulunan ve mevsim itibariyle ilk olarak toplanmaya başlanan "mavi saplı çaşır" mantarı lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

Cebeli köyünde yaşayan ve köyünün kırsalında tamamen doğal olarak kendiliğinden büyüyen mantarları bahar çiçeklerinin arasından toplayan Mustafa Akbulut, bünyesinde sodyum, potasyum, karbonhidrat ve protein bulunan mantarların geçtiğimiz yıllara göre bu yıl biraz erken olgunlaştığını söyledi.

Köylerinde doğal olarak kızıl mantar, mavi saplı çaşır mantarı ve kuzu göbeği mantarı yetiştiğini kaydeden Akbulut, "Bu mantarlardan ilk olarak olgunlaşan çaşır mantarıdır. Tam bir protein deposu olan bu mantarın ardından kızıl mantar olgunlaşacak ve daha sonra da kuzu göbeği mantarı olgunlaşacak" dedi.

"Bilmedikleri mantarı toplamasınlar"

Mantar toplarken dikkat edilmesi gereken çok önemli 2 husus olduğunu, bunlardan birincisinin kesinlikle bilinmeyen mantarların toplanamaması ikincisinin de mantarların saplarının kesilerek toplanması olduğunu vurgulayan Akbulut, "Mantarı bilmeyenlerin toplarken dikkat etmesi gerekiyor. Biliyorum diye zehirli mantar toplayabilirler. Mutlaka bir bilene göstermeleri veya bilen biriyle toplamaları lazım. Doğanın kaliteli mantarından toplanırsa mükemmel bir protein deposudur. Zehirli mantar panzehiri olmayan bir zehirdir. Dikkatli olunması gereklidir" dedi.

"Mantarın kökünün toprakta bırakılması için sapı bıçakla kesilmeli"

Mantarları doğada evlek yada damar diye tabir ettikleri hilal, düz, oval şekillerde bulunan alanlarda topladıklarını ifade eden Akbulut, "Bıçakla kesip kökünü toprakta bırakıyoruz tekrar üremesi için. Bu konu çok önemli. Mantarı köküyle çektiğiniz zaman tekrar üremesi zor olur. Ama kökünü bırakırsanız daha kolay üreyerek çoğalır" diye konuştu.

Akbulut, mavi saplı çaşır mantarının en çok toplandıktan sonra evde temizlenip bir süre kaynar suda haşladıktan sonra taze ve kuru soğanla kavrulup içerisine yumurta kırılarak tüketildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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