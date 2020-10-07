Gümüşhane'de mahalleye inen ayı ve yavrusu kamerada
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Gümüşhane'de mahalleye inen ayı ve yavrusu kamerada

07.10.2020 21:30 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:34
Gümüşhane'de mahalleye inen ayı ve yavrusu kamerada

GÜMÜŞHANE'de mahalleye inen ayı ve yavrusu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÜMÜŞHANE'de mahalleye inen ayı ve yavrusu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Süleymaniye Mahallesinde akşam saatlerinde bir ayı ve yavrusu yola indi. Ayılar, yolun karşısına geçerek ormanlık alanda gözden kayboldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan UÇAR

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