Gümüşhane'de KOBİ'lere dijitalleşmenin önemi anlatıldı

Gümüşhane'de "Dijitalleşmenin Kobilere Sunduğu Fırsatlar" konulu çevrimiçi seminer düzenlendi.

Gümüşhane'de "Dijitalleşmenin Kobilere Sunduğu Fırsatlar" konulu çevrimiçi seminer düzenlendi.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odasınca (GTSO) düzenlenen ve Prof. Dr. Hasan Ayaydın'ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, firmaların dijital dünyaya hazırlanmaları için neler yapmaları gerektiği üzerinde duruldu.

Ayaydın, katılımcılara, salgın sürecinin ekonomik etkileri ve süreci sonrasında küresel ticaretin genel görünümü hakkında bilgiler aktardı.

KOBİ'lerin hayatın bir parçası ve Türkiye ekonomisinin bel kemiği olduğuna işaret eden Ayaydın, "Firmalarımızın ve gençlerimizin dijital dünyaya hazırlanması ve 'Her kriz içinde fırsat barındırır' düşüncesinden hareketle, pandemi krizinin hızlandırdığı bu tüketim kalıbındaki değişimi dijitalleşme ile fırsata dönüştürmek KOBİ'ler açısından hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

Ayaydın, KOBİ'lerin dijitalleşme sayesinde başarı hikayeleri yazacaklarına inandığını dile getirerek, "Bu zor dönemde KOBİ'lerin tünelin ucundaki ışığı görecek şekilde yanlarında olmak gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara