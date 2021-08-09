GÜMÜŞHANE - Karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi öldü, 11 kişi tedavi atına alındı

Gümüşhane'de yayla evinde elektrik kesintisi nedeniyle kullanılan jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de yayla evinde elektrik kesintisi nedeniyle kullanılan jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki İstavroma Yaylası'nda Süleyman Keleş'e ait yayla evinde konaklayan Ö.T, B.D, S.D, N.D, M.D, M.H.D, S.T, H.K. C.K, B.K, A.K. ve İ.K'nın sabah saatlerinde hayvanların beslenmesi için uyanmadıklarını gören komşuları kapıyı çalarak içeri girdi.

Evdeki kişilerin hareketsiz yattığını belirleyen komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen İ.K'nın (88) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde bulunan Ö.T ve B.D, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne, S.D. ve N.D. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.D, M.H.D, S.T, H.K, C.K, B.K. ve A.K. ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen C.K, B.K. ve A.K. buradaki müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Vali Taşbilek gazdan etkilenenleri ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de hastaneye gelerek zehirlenenleri ziyaret edip sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Taşbilek, gazetecilere, ekiplerin ihbar üzerine harekete geçtiğini belirterek, 12 vatandaştan biri çocuk olmak üzere 4 vatandaşımız Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi diğer 7 vatandaşımız da Gümüşhane ilimize sevk edildi. 7 vatandaşımızdan 3'ü çocuk, 4'ü yetişkindir. 3 yetişkin ve 1 çocuk vatandaşımızın hayati tehlikesi yoktur. Diğer 3 vatandaşımız ilk müdahalenin ardından ileri tedavi amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef gazdan etkilenen bir vatandaşımız ise olay yerinde vefat etmiştir. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara