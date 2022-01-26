Son dakika haber: GÜMÜŞHANE - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haber: GÜMÜŞHANE - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Altınpınar köyü istikametine giden Nizamettin Balcı (41) yönetimindeki 29 AAE 534 plakalı kamyonet, Güneşli mevkisindeki köprü üzerinde kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonette bulunan Faruh (51) ve Penpe Kazancı (49) ile Yağmur Çağlayan (6) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Torul Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber: GÜMÜŞHANE - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: GÜMÜŞHANE - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: GÜMÜŞHANE - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: GÜMÜŞHANE - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: GÜMÜŞHANE - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: GÜMÜŞHANE - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: GÜMÜŞHANE - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: GÜMÜŞHANE - Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

AA / Muhammet Çelik - Son Dakika Haberleri

Gümüşhane, Kamyonet, Balcı, Ölü, Güncel, Haber

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