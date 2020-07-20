Gümüşhane'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Gümüşhane'de, İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı 3. toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de, İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı 3. toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Vekili Mustafa Anteplioğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ercan Çimen, kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurumların müdürleri katıldı.

Kentte yürütülen yatırımların ele alındığı toplantıda konuşan Anteplioğlu, İl Koordinasyon Kurulu 2020 yılı 2. toplantısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında daha önce yapılamadığını belirtti.

Normalleşme süreciyle İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına üçüncüsüyle devam edildiğini dile getiren Anteplioğlu, 30 Haziran 2020 itibarıyla Gümüşhane'de 7 milyar 451 milyon lira tutarında 175 proje bulunduğunu belirterek, kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 547 milyon 506 bin lira ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Sektörler bazında en fazla yatırım harcamasının 617 milyon 506 bin lirayla ulaştırma ve haberleşme sektöründe olduğunu kaydeden Anteplioğlu, 2020 yılında toplam 175 projeden 10'unun tamamlandığını, 96 projenin devam ettiğini, 56 projenin ise ihale aşamasında olduğunu anlattı.

KÖYDES Programı kapsamında 25 milyon 27 bin liralık ödenek tahsis edildiği bilgisini veren Anteplioğlu, KÖYDES kapsamında 132 yol, 65 içme suyu, 3 kanalizasyon ve 8 sulama olmak üzere toplam 208 projenin uygulamaya konularak, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürlerinin kentte yürütülecekleri çalışmalara ilişkin yaptığı sunumun ardından sona erdi.

Kaynak: AA