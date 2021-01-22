Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

22.01.2021 19:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:34
Gümüşhane'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Gümüşhane'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kelkit ilçesinin Gümüşgöze beldesinden ilçe merkezine giden Gümüşgöze Belediye Başkanı Hasan Aksel'in (61) kullandığı 29 AAG 446 plakalı makam aracı, karşı yönden gelen Samet Mutlu (19) yönetimindeki 29 AAF 553 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile Samet Mutlu'nun annesi Gülay Mutlu (43) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülay Mutlu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Samet Mutlu, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'a sevk edildi.

Belediye Başkanı Aksel'in ise hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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