Gümüşhane'de hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
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Gümüşhane'de hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı

Gümüşhane'de iş makinesine çarpan otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Gümüşhane'de hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
02.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:16

Gümüşhane'de iş makinesine çarpan otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Özdemir (62) idaresindeki 29 AB 947 plakalı otomobil, Harmancık köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden iş makinesine arkadan çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle sıkışan Özdemir, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Hafif yaralanan sürücü, tedbir amaçlı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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