Gümüşhane'de geçen yıl 7 işletmeye 85 bin lira para cezası verildi

Gümüşhane'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, 7 işletmeye toplamda 85 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Gümüşhane'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, 7 işletmeye toplamda 85 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, gıda kontrol ekiplerinin 2020 yılında kentte 2 bin 450 gıda denetimi gerçekleştirdiği belirtildi.

Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 7 işletmeye toplamda 85 bin lira idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda denetimlerinin daha da sıklaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Metin Yalvaç, denetlenen iş yerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edildiğini, işletme sahipleri ve çalışanlarına Kovid-19 salgını hakkında detaylı bilgiler verildiğini belirtti.

İnsan sağlığını tehlikeye atacak tüm unsurların ortadan kaldırılması, maske, mesafe ve hijyen hususlarının esnetilmeden devam edilmesi, işletmelerin kurallara mutlaka uyması yönünde uyarıların sürekli tekrarlandığı bilgisini paylaşan Yalvaç, denetimlerin aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara