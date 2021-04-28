Gümüşhane'de epilepsi hastası evinde ölü bulundu
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Gümüşhane'de epilepsi hastası evinde ölü bulundu

Gümüşhane'de epilepsi hastası evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de epilepsi hastası kişi yakınlarınca evinde ölü bulundu.

Gümüşhane'de epilepsi hastası kişi yakınlarınca evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Özcan Mahallesi, Şehit İlyas Boz Sokak'ta yaşayan 40 yaşındaki Mansur Dalma'nın sabah işe gitmediğini farkeden eşi ve çocukları, Dalma'nın odasına girdi.

Burada Dalma'nın yatakta hareketsiz uzandığını gören yakınları durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Dalma'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gümüşhane Belediyesi'nde çalışan Dalma'nın epilepsi hastası olduğu ve nöbet geçirerek öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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