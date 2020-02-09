Gümüşhane'de eğitime kar engeli
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Gümüşhane'de eğitime kar engeli

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

09.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:46
Gümüşhane'de eğitime kar engeli

'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma gibi olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitimle birlikte özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi

Açıklamada, engelli ve hamile olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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