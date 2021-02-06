Gümüşhane'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı
06.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:08
Gümüşhane'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Gümüşhane'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Gümüşhane-Bayburt karayolunun Güvercinlik köyü mevkisinde Özer Kavuk'un kullandığı 25 RA 463 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan Kavuk, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara