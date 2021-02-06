Gümüşhane'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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Gümüşhane'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı

06.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:08
Gümüşhane'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Gümüşhane'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'de devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane-Bayburt karayolunun Güvercinlik köyü mevkisinde Özer Kavuk'un kullandığı 25 RA 463 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan Kavuk, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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